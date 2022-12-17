Астрологи составили любовный гороскоп для всех знаков зодиака на Новый 2023 год

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Астрологи сообщили, что Новый 2023 год будет щедрым на романтику и интересные знакомства. Одним представителям знаков зодиакального круга удастся завязать серьезные отношения, другие окажутся в центре головокружительных романов.

Для Овнов 2023 год — время для решительных действий. Нужно перестать откладывать на потом серьезные дела. Стоит предложить своей второй половинке перейти на новый уровень отношений и не бояться ответственности. Тогда уже к лету 2023 года Овные поймут, что сделали правильный выбор.

В 2023 году Тельцам совсем не захочется думать о любви. Слишком много обязанностей на работе и по дому они взвалят на свои плечи. Однако звезды обещают им щедрую порцию настоящей романтики. Весной 2023 года вторая половинка удивит их неожиданным приливом любви и нежности, подготовив приятный сюрприз.

В мае 2023 года личный магнетизм Близнецов поможет им добиться внимания интересного человека. Следует проявить все свое очарование и обаяние, чтобы завязать многообещающее знакомство. Если Близнецы покажут себя серьезной и ответственной личностью, то роман может перерасти в нечто большее уже к осени.

В начале 2023 года Раки могут обмануться в ожиданиях, завязав интересное, но мимолетное знакомство. Не нужно тратить силы на несерьезное увлечение, так как скоро произойдет разочарование. Зато к лету 2023 года звезды приведут в жизнь Раков очень достойного человека, с которым есть шанс выстроить прочные отношения.

В начале 2023 года Львы, которые состоят в отношениях, пройдут по-настоящему сложную проверку чувств. Соблазны и искушения будут подстерегать их на каждом шагу. Нужно быть осторожными и не идеализировать своих новых знакомых. Когда с глаз спадет пелена, Львы поймут, что лучше второй половинки точно не найти. Зато проверка на прочность отношений приведет их к мысли, что они абсолютно счастливы в настоящем союзе.

Девам следует уделить внимание второй половинке, если не хотят встречать Новый год в плохом настроении. Конфликт на почве нехватки внимания уже не за горами. В 2023 году Девы могут укрепить союз, начав относиться к желаниям любимого человека более серьезно. Стоит пересмотреть свое отношение к некоторым вещам уже сейчас, чтобы укрепить брак.

Одинокие Весы испытают серьезное любовное увлечение осенью 2023 года. Оно накроет их с головой и оставит очень приятные воспоминания. Не нужно пытаться перевести отношения в статус «все серьезно», так как велика вероятность испытать разочарование. Следует наслаждаться ощущением влюбленности и позволить себе немного легкомыслия.

Зимой 2023 года Скорпионы изменят своим жизненным принципам и начнут думать сердцем, а не головой. Все дело в том, что в их жизни появится очень важный человек. В их силах развивать мимолетное знакомство и наконец-то поменять статус одиночки. Если они поведут себя правильно и покажут личную заинтересованность, то звезды обещают успех.

Сложное решение поможет Стрельцам осознать, насколько сильно они ошибались в своих жизненных принципах, и теперь они захотят исправить ситуацию. Не нужно молчать, а стоит рассказать близкому человеку о своих чувствах. К осени 2023 ситуация может поменяться в лучшую сторону, и они получат второй шанс.

В 2023 году звезды сулят Козерогам смену личного статуса. Наступает благоприятное время для того, чтобы они поняли всю серьезность отношений. Если признаться в своих чувствах, то можно спокойно планировать свадьбу. Провести ее лучше осенью 2023 года.

Независимость Водолеев пройдет самую настоящую проверку, когда в очередной одинокой поездке они встретят очень важного человека. Не нужно обманывать себя, стоит признаться, что давно мечтаете завести семью. В 2023 году звезды отправят Водолеям вторую половинку, которая сможет понять и принять их свободолюбивый и строптивый нрав.

Рыбы всегда любят идеализировать ситуацию, но сейчас они ошибаются, принимая желаемое за действительное. Звезды им не советуют держаться за человека, который кажется им подходящим. Следует отпустить отношения, которые давно закончились, и приготовиться к встрече со своей судьбой. Летом 2023 года Рыбы завяжут новое знакомство, которое принесет в их жизнь много счастья и романтики, сообщается на портале Rsute.

Астролог Полина Барлова рассказала, что надеть в новогоднюю ночь, чтобы стать фаворитом Водяного Кролика и привлечь в 2023 году удачу и успех.