Астролог рассказала, в чем встречать Новый год 2023 каждому знаку зодиака

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Астролог Полина Барлова рассказала, что надеть в новогоднюю ночь, чтобы стать фаворитом Водяного Кролика и привлечь в 2023 году удачу и успех.

— В новогодний вечер и ночь поток энергии, который формируют сами же люди, такой мощный, что вероятность исполнения желаний увеличивается. Разные уловки для того, чтобы привлечь удачу в наступающем году, тоже работают в это время в разы сильнее! Одна из самых простых и приятных хитростей для того, чтобы «понравиться» Водяному Кролику, — правильный подбор лука на самую волшебную ночь года! Пройдемся по каждому из знаков зодиака, — сообщила она.

По жизни конек Овнов — яркость и активность. А именно в этот Новый год будет прекрасной идеей понравиться Кролику с помощью более мягких оттенков. Нужно выбрать не красный, а розовый, не ярко-желтый, а теплый солнечный. И не нужно экономить на себе. Купите то, что очень хочется, даже если дорого, отметила астролог.

Тельцы любят, чтобы и красиво, и удобно! Совет на эту ночь не будет исключением. Единственное, если ради комфорта у них была мысль отмечать в брюках или брючном костюме, эксперт порекомендовала все-таки отдать предпочтение юбкам и платьям. Следует использовать натуральные оттенки и материалы. В украшениях также предпочтение стоит отдать натуральным камням.

Близнецам можно загадывать самые смелые желания и наконец-то реально начать действовать. Так же и с нарядом на Новый год — смелый, не стесняющий движений в активных танцах. Красный, черный или же белый, но с яркими цветовыми акцентами.

Ракам нужно одеться в белый, серебристый или серый наряд, а также блестки принесут удачу и тепло в их дом. Чистота в образе — чистота в душе. Перья и мягкая накидка на плечи дополнят образ.

Король эффектных выходов Лев и в эту ночь должен блистать. Наравне с серебром в тренде и золотой блеск, что Львам подходит еще больше. Напряженный аспект с Луной в бережливом Тельце подсказывает, что тратить на такой наряд большие суммы будет не лучшим решением.

Девам одежду можно выбрать простую, а вот на подбор аксессуаров стоит не пожалеть времени. Следует купить элегантный шарфик на шею и новую сумку. Даже если в саму ночь празднования не пригодится, то удачу и порядок в делах добавит.

Весам мягкую женственность в новогоднюю ночь нужно разбавить дерзостью и сексуальностью в образе. Стоит надеть что-то, что для них не очень свойственно, попробовать новое. И это новое с легкостью войдет в 2023-й год.

Скорпионам лучше всего подойдет глубокий синий наряд. Такой модный сейчас бархат — тоже отличная идея. Следует подчеркнуть фигуру струящимися тканями. Браслеты, на которых хочется остановить взгляд, и благородные серьги — то, что нужно. Из оттенков выбрать можно цвет изумруда или бордо.

Козерогам следует сочетать в образе женственность, сексуальность с лаконичностью и практичностью. С цветами можете «играть», как нравится, только нужно исключить кислотные и яркие неестественные оттенки.

Водолей — самый свободолюбивый знак. И одеться любит так, как широкая душа захочет. Но лучше обойтись голубым и синим вместо фиолетового. Одежду можно подобрать достаточно сдержанную, а вот серьги и аксессуары пусть будут яркие и очень заметные.

Рыбам подойдут морские оттенки, оливковый, серебристый, передает портал «7дней».

— Помните Анастейшу из фильма «На пятьдесят оттенков темнее» в платье и маске под стиль Голливуда 30-х? Присмотритесь к тому образу или добавьте в любой немного мистики, — посоветовала Барлова представителям этого знака зодиака.

Астрологи составили денежный гороскоп на 2023 год для всех знаков зодиака. Наступающий 2023 год будет богат разными астрологическими событиями. Согласно прогнозам, человечество ждут серьезные трансформационные перемены. Не всегда они будут позитивными, и многие происходящие события найдут отражение в материальном и финансовом благополучии людей. Но к некоторым знакам зодиака этот год будет благосклонным и принесет им удачу.