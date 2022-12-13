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Астрологи составили денежный гороскоп на 2023 год для всех знаков зодиака

Юлия Курганова
Общество
Астрологи составили денежный гороскоп на 2023 год для всех знаков зодиака
Фото: Pixabay

Наступающий 2023 год будет богат разными астрологическими событиями. Согласно прогнозам, человечество ждут серьезные трансформационные перемены. Не всегда они будут позитивными, и многие происходящие события найдут отражение в материальном и финансовом благополучии людей. Но к некоторым знакам зодиака этот год будет благосклонным и принесет им удачу.

Денежный гороскоп для Овнов на 2023 год может вызывать опасения только до окончания весны. Они почувствуют ухудшение в финансовой сфере, ощутят нехватку денег, и будут вынуждены искать новые возможности для обеспечения привычного уровня жизни. Если оптимизм к этому времени не будет ими утрачен, то правильные решения придут сами собой. Выгодными окажутся инвестиционные проекты и вложение средств в недвижимость.

Тельцы могут не особо переживать по поводу своей финансовой сферы. Для них 2023 год окажется стабильным. Но это не значит, что можно пустить все дела на самотек и плыть по течению. Придется много работать, чтобы обеспечить эту стабильность и не переживать по поводу завтрашнего дня. Не следует поддаваться искушению заработать «легкие» деньги, так как такие авантюры окажутся неблагоприятными.

Близнецам в наступающем году тоже улыбнется удача. Для них откроются новые финансовые возможности, а вместе с ними и значительное приумножение благосостояния. Деньги будут зарабатываться легко, но также и легко тратиться. Чтобы обеспечить последующую финансовую стабильность, нужно постараться контролировать бюджет и не пускать деньги «на ветер». Следует расширять горизонты своих возможностей, искать новых деловых партнеров, устанавливать выгодные связи.

Для Раков 2023 год будет стабильным и дающим уверенность в завтрашнем дне. Им повезет открыть для себя новый источник дохода и получить неожиданный бонус в виде большой суммы денег. Это может быть наследство или выигрыш в лотерею. Вложение этих денег в дело, которое будет давать стабильный доход, еще больше укрепит их финансовое положение в долгосрочной перспективе.

Львам в наступающем году выпадет шанс провести рискованную финансовую операцию. Не стоит сомневаться в ее успешности и долго раздумывать. Приняв несколько важных решений, они смогут значительно улучшить свое материальное положение. Год будет удачным и в более мелких проектах, а их финансовые потоки будут расти изо дня в день.

Для Девы наступающий год окажется не особо удачным. Их финансовые возможности будут стремиться к сокращению, и только ценой неимоверных усилий и напряженной работы удастся сохранить баланс личных средств. Нужно постараться экономно расходовать деньги, составить план расходов на 2023 год и внимательно следить за его выполнением. К осени ситуация немного стабилизируется, но опасность банкротства будет сохраняться до конца года.

В первой половине 2023 чаша Весов склонится в сторону удачи. Они могут даже решиться на риск в финансовых сделках — он будет оправдан и принесет ожидаемые доходы. В этот период можно воспользоваться предложением о вложении средств в недвижимость. Но с середины лета лучше взять тайм-аут в новых начинаниях и постараться экономно расходовать деньги.

Начало и завершение года для Скорпиона будет стабильным, а летом им улыбнется финансовая удача. Неожиданно появившуюся крупную сумму денег лучше вложить в какой-то прибыльный бизнес, а не тратить на текущие нужды. У них в этот период могут появиться влиятельные компаньоны, которые предложат участие в совместном проекте. Не нужно отказываться от столь заманчивого предложения — в долгосрочной перспективе оно будет выгодным.

Финансовое положение Стрельцов в новом году будет оставаться стабильным, но недостаточным для того уровня жизни, о котором они мечтают. Поэтому им придется подумать о новой работе, освоении другой профессии или открытии собственного дела. Возможно, стоит прислушаться к советам близких и организовать семейный бизнес — такое начинание будет для них удачным.

У трудолюбивых Козерогов в 2023 году будет все стабильно: доходы — предсказуемы, расходы, как всегда, минимальны. Поэтому им несложно будет создать финансовую подушку и пережить более трудные времена, которые могут начаться осенью. Главное предупреждение: никому не следует одалживать крупную сумму денег в этом году — велика вероятность не получить их обратно.

У Водолеев позитивные изменения в финансовой сфере начнутся уже в конце этого года. 2023 они встретят на новой должности или на новом месте работы, с высокими финансовыми перспективами. Их доходы, как и уровень жизни, будут постоянно расти. В наступающем году они смогут позволить себе многое из того, о чем раньше только мечтали: покупку недвижимости, новой машины и дальнее путешествие.

Начало года не обещает Рыбам ничего хорошего. Постоянная нехватка денег и ухудшение финансовых возможностей будут тяготить и заставлять искать дополнительные источники дохода. К концу лета ситуация с доходами стабилизируется, но появятся новые расходы, не предусмотренные бюджетом. Такие финансовые «качели» будут продолжаться до конца года, нужно постараться не отчаиваться и рационально расходовать средства, сообщает портал Rsute.

Названы пять знаков зодиака, у которых в 2023 году все будет складываться лучшим образом. Для знаков, у которых 2022 год выдался неприятным, новый 2023 год станет удачным.

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