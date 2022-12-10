Названы пять знаков зодиака, у которых в 2023 году все будет складываться лучшим образом

Фото: shutterstock

Для знаков, у которых 2022 год выдался неприятным, новый 2023 год станет удачным. В их жизни все будет складываться так, как они пожелают. Многих ждет успех в любви и работе. Они смогут обрести гармонию и найти общий язык с любимым человеком.

Тельцов ждут новые возможности, а также большие перспективы. Тем, кто сможет раскрыть свой потенциал, удастся кардинальным образом изменить жизнь в лучшую сторону. Тельцы, которые занимаются собственным бизнесом, увидят перспективу для продвижения вперед. Те, кто трудятся на госслужбе, смогут получить шанс подняться вверх по карьерной лестнице. Личная жизнь представителей этого знака будет развиваться по нарастающей. Представителям знака, которые уже нашли вторую половинку, следует быть готовым к любым ситуациям. Чтобы сохранить отношения, нужно искать компромиссы.

Раков в 2023 году ждет много ярких событий. Они будут полны энергии и смогут воплотить все свои заветные мечты. Все то, на что у них не хватало сил и времени, в новом году станет реальностью. Это касается как профессиональной сферы, так и личной жизни. Для Раков откроется много перспектив и возможностей. Но самые серьезные изменения затронут сферу отношений и семьи. Не исключено, что в следующем году представители знака заключат брак или у них появится ребенок. Также высока вероятность переезда на новое место жительства и приобретения недвижимости.

Девы тоже смогут рассчитывать на благоприятный год в любой сфере деятельности. В 2023 году у них есть все шансы изменить профессию. Благодаря коммуникативным навыкам, они смогут подняться вверх по карьерной лестнице. Изменения коснутся и заработной платы, они станут получать хорошую сумму. Девам также будет представлена возможность выделить время на отпуск и отправиться туда, куда они так давно хотели, поскольку денег у них хватит на то, чтобы воплотить любые желания. Если они будут следовать четкому плану действий, то смогут получить большую прибыль. При этом им не придется работать слишком много, ведь деньги у них и так появятся, без особых усилий.

В 2023 году для Рыб настанет время, когда они смогут выйти из зоны своего комфорта и начать делать то, что может повлиять на их судьбу. Новый год прибавит им уверенности в себе и поможет изменить жизнь в лучшую сторону. Но без помощи близких и родных людей им будет проблематично добиваться поставленной цели. Лишь заручившись их поддержкой, они смогут достичь всего, чего пожелают. В личной жизни у Рыб тоже все будет в порядке. Одинокие представители знака смогут повстречать на своем пути человека, который изменит их жизнь к лучшему. Те, кто уже давно состоит в отношениях, смогут скрепить их узами брака. Любовный союз принесет им гармонию и счастье, сообщается на портале Rsute.

Астролог Глеб Паламарчук рассказал, каким знакам зодиака в декабре грозит опасность. Полнолуние, которое прошло 8 декабря, может затронуть жизнь некоторых знаков зодиака.