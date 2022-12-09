Астролог Паламарчук рассказал, каким знакам зодиака в декабре грозит опасность

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Полнолуние, которое прошло 8 декабря, может затронуть жизнь некоторых знаков зодиака. В последнем месяце этого года им грозит опасность. Астролог Глеб Паламарчук сообщил, как себя вести и что делать, чтобы не потерять бдительность и справиться со всеми проблемами.

Полнолуние кардинальным образом перевернет жизнь Овнов. Им нужно быть предельно внимательными к своим словам и действиям. Партнеры по бизнесу могут сильно давить на них и требовать соблюдения определенных правил. Не следует прислушиваться к тому, что говорят окружающие, и делать поспешные выводы, иначе можно совершить большую ошибку. Астролог посоветовал Овнам прислушиваться к внутреннему голосу и не рубить с плеча. Если они ослушаются, то велика вероятность попасть в финансовую заварушку и потерять все свои средства.

Раки в декабре могут почувствовать разочарование в своем деле. Все это может ухудшить их отношения не только с коллегами по работе, но и с близким человеком. Им необходимо научиться контролировать себя и свои эмоции, не давая плохому настроению омрачать их. Глобальные разочарования, с которыми столкнутся Раки, являются результатом их усталости. Им нужно выделить немного времени на отдых. Лучше всего заняться йогой или медитацией, чтобы расслабиться.

В декабре Девы столкнутся со старыми проблемами, которые ранее их преследовали. Если раньше им удавалось закрывать на них глаза, то сейчас стоит набраться смелости и решительности, чтобы их завершить. Им предстоит принять много важных решений, ведь только тогда они смогут справиться с данной задачей. Астролог порекомендовал им быть аккуратными и не совершать опрометчивых поступков, ведь потом они им дорого будут обходиться.

Скорпионам в декабре тоже необходимо быть осторожными, так как им предстоит пройти много испытаний, которые испортят настроение и заставят задуматься над смыслом жизни. Самое главное — не спешить с принятием важных решений, нужно все хорошенько обдумать, взвесить и тогда делать выводы. Чтобы никому не навредить, нужно держать себя в руках и контролировать эмоции.

Полнолуние неблагоприятным образом отразится на отношениях Водолея с близкими людьми и коллегами по работе. Они сами поймут, что между ними и окружающими сильно накалилась атмосфера. Могут активизироваться недоброжелатели, поэтому им нужно быть очень осторожными и никому ничего не рассказывать, особенно то, что потом может обернуться против них. Чтобы не усугубить и без того испорченные отношения с дорогими людьми, им следует успокоиться и сделать один шаг назад, все обдумать и принять решение.

Близнецы стараются сделать все и сразу, но не всегда это получается. Из-за этого у них часто происходят конфликты с близкими людьми и личные переживания. Само полнолуние, которое произойдет в декабре, прибавит им еще больше беспокойства и суеты. Астролог посоветовал им немного успокоиться и сосредоточиться на чем-то одном, а не делать все и сразу, сообщается на портале Rsute.

8 декабря можно увидеть последнее полнолуние в этом году. Астролог Ирина Павлюкова рассказала, на какие знаки зодиака оно повлияет сильнее всего.