Астролог рассказала, как сильно полнолуние повлияет на некоторые знаки зодиака

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В четверг, 8 декабря можно увидеть последнее полнолуние в этом году. Астролог Ирина Павлюкова рассказала, на какие знаки зодиака оно повлияет сильнее всего.

Для Овнов, Львов, Весов и Водолеев это будет благоприятное время, считает эксперт. По ее мнению, в этот период они смогут найти удобный выход из проблемной ситуации.

Гармоничным это время покажется для Раков, Скорпионов и Рыб — 8 декабря они смогут получить поддержку от окружающей среды. Близнецы же в этот день увидят проблемные точки во взаимоотношениях.

— Для Тельцов, Дев и Козерогов это полнолуние может указать на то, что пора отдохнуть и только после вам придут новые силы и удача, — пояснила астролог.

Для Стрельцов последнее полнолуние станет напряженным, оно может поставить перед выбором, который не простит необдуманных решений, сообщает сайт «Пятого канала».

Астролог Юлия Балабанова рассказала, как провести день холодного полнолуния всем знакам зодиака.

До этого в Сети появились кадры одновременного противостояния Марса и его покрытия полной Луной. Противостояние — это момент сближения Земли и Марса, при котором Солнце, Земля и Марс расположены точно на одной линии с Землей посередине. Такое происходит примерно каждые два года.