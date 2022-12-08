Астрологи рассказали, как провести день холодного полнолуния всем знакам зодиака

Фото: Анна Каунас / Вечерняя Москва

В четверг, 8 декабря, состоялось так называемое холодное полнолуние, которому покровительствует созвездие Близнецов. Астролог Юлия Балабанова рассказала, что нужно делать в этот день представителям разных знаков зодиака и от чего лучше воздержаться.

Так, Овнам нужно избегать участия в событиях, которые требуют большой отдачи энергии. Им лучше поставить дела на паузу и заняться планированием.

Тельцам в холодное полнолуние следует сосредоточить внимание на бюджете: посчитать доходы и расходы, запланировать крупные траты и выбрать оптимальную стратегию расходования бюджета.

Близнецам астролог советует избегать конфликтов, которые могут заметно усложнить их жизнь. Этому знаку зодиака необходимо определиться с целями на текущий год и уверенно к ним идти.

Эмоциональное состояние Раков нуждается в коррекции из-за накопившихся страхов и сомнений. В этот день полезно будет сходить к психологу или заняться аутотренингом и духовными практиками.

Львам в день полнолуния стоит уделить время продвижению собственного бизнеса или творчества. Участие в каких-либо мероприятиях, где можно себя презентовать, окажется успешным.

Для Девы это время будет лучшим периодом для гармонизации состояния. Астролог советует им нарисовать колесо баланса на листе бумаги и обозначить свое понимание идеальных отношений и жизненных событий, а также честно ответить на вопросы, что мешает этого достичь.

Весам необходимо слушать свою интуицию. Им нужно отбросить логику и здравый смысл и прислушаться к внутреннему голосу, который подскажет выход из сложной ситуации.

Для Скорпионов наступило время заняться собственными финансами. Им следует подвести итоги года и решить, чего им не хватает для достижения целей и открытия новых денежных потоков.

Стрельцов посетят свежие идеи и мысли. Им нужно обратить внимание на подсказки судьбы и незамедлительно начать с ними работать.

Козероги в холодное полнолуние могут загадывать любые желания — они обязательно сбудутся. Это время откроет новые энергетические и финансовые потоки.

Водолеев ждет успех в любых коллективных мероприятиях. Удачными будут любые договоры и сделки, а также вложение денег в общие проекты.

Рыбы захотят плыть по течению и предаться мечтам. Им требуется сконцентрировать внимание на близких, которые нуждаются в помощи, передает rsute.ru.

В Сети появились кадры одновременного противостояния Марса и его покрытия полной Луной. Это произошло утром 8 декабря.