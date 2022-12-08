Опубликованы кадры одновременного противостояния Марса и его покрытия полной Луной

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В Сети появились кадры одновременного противостояния Марса и его покрытия полной Луной. Это произошло утром 8 декабря.

Противостояние — это момент сближения Земли и Марса, при котором Солнце, Земля и Марс расположены точно на одной линии с Землей посередине. Такое происходит примерно через каждые два года.

Уникальность события заключается в том, что покрытие Луны в точности совпадает с моментом противостояния Марса.

До этого в Московском планетарии сообщили, что жители европейской части России утром в четверг, 8 декабря, увидят момент, когда полная Луна закроет собой Марс. Полная Луна закрыла собой Красную планету от наблюдателей с Земли во время полнолуния.

Это событие совпало со временем, когда Марс противостоит Солнцу, находясь на одной линии с ним и Землей, с которой планета сближается. Жители регионов могли увидеть такое природное явление с 05:16 до 09:16 по московскому времени.

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