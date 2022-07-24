Марс угрожает Земле: нашу планету может ждать роковое столкновение

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Накануне канадские астрофизики заявили, что Землю ждет космическая катастрофа: она врежется в Марс и расколется. «Вечерняя Москва» выяснила, велика ли такая вероятность и что еще может угрожать нашей планете.

Гипотеза о том, что наша галактика Млечный Путь в будущем столкнется с галактикой Андромеда, выдвинута в научных кругах давно. Теперь астрофизики из Университета Торонто утверждают, что проверили ее и нашли подтверждение. При этом одним из вариантов последствий считают то, что Земля, врезавшись в Марс, расколется на части. По другой версии ученых случится это после столкновения с Венерой. Успокаивают лишь намеченные астрофизиками сроки — через 3–5 миллиардов лет.

По мнению вице-президента Федерации космонавтики России Олега Мухина, на данный момент все это остается лишь теориями.

— Через миллиарды лет все может произойти, — замечает ученый. — Думаю, что и к такому развитию событий человечеству нужно быть готовым, но мы этого не застанем. А сейчас есть задачи, которые надо решать, — скажем, экологические проблемы. Этим нужно заниматься, используя и возможности, которые дает космос для изучения планеты. А неизведанного во Вселенной еще много, и, изучая что-то конкретное, есть шанс совершить открытие, важное для нашего будущего. В этом году мы отметим 65-летие запуска первого искусственного спутника Земли — это начало космической эры человечества. Всего 65 лет.

Олег Мухин считает, что срок существования Солнечной системы зависит от того, сколько еще будет светить Солнце:

— Не так уж много миллиардов лет осталось! (продолжительность жизни Солнца — около 10 миллиардов лет, позади — 4,5 миллиарда. — «МВ»). Конечно, точные расчеты еще впереди. Но Солнце выбрасывает энергию, потихоньку остывает. И настанет день, когда оно перестанет светить, а без этого, как вы понимаете, жизнь на Земле невозможна. Но к тому моменту, вероятно, люди смогут перелететь в другую солнечную систему.

Другая опасность, по словам ученого, — падение на нашу планету астероида больших размеров. Это может принести гигантские разрушения, повлиять на климат и привести к гибели человечества.

— Как говорил советский космонавт Герман Титов: «Все мы космонавты. Летим на космическом корабле под названием Земля». Как этот полет будет проходить? Мы можем пока только строить гипотезы и смотреть, какие важные вещи будут происходить дальше. Вот сейчас спутники следят за астероидами, летящими в сторону Земли. И космическая техника уже позволяет их отвести в сторону от нашей планеты. И мы этому научились за какие-то 65 лет с начала космической эры! А что мы будем уметь лет через 100– 200? Будем надеяться, что человечество найдет способ жить во Вселенной.