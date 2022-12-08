Затмение Марса Луной будет видно из Европейской части России 8 декабря

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Жители Европейской части России за исключением юго-восточных территорий утром в четверг, 8 декабря, увидят момент, когда полная Луна закроет собой Марс. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Полная Луна закроет собой «Красную планету» от наблюдателей с Земли во время полнолуния. Это событие совпадет со временем, когда Марс противостоит Солнцу, находясь на одной линии с ним и Землей, с которой планета сближается. Событие можно будет наблюдать с 05:16 до 09:16 по московскому времени.

— Покрытия Луной планет и светил всегда скоротечны во времени. Их продолжительность не превышает одного часа, потому что в своем видимом движении на фоне звезд и планет Луна проходит собственный поперечник примерно за час, — уточнили в планетарии.

В Москве покрытие Марса Луной ожидается в период с 7:58 до 8:37 по местному времени. Небесные тела будут находиться очень низко над северо-западным горизонтом за час до их захода за него. По этой причине это явление в российской столице увидеть будет практически невозможно, пишет ТАСС.

«Вечерняя Москва» узнала у яснознающей Алены Полынь, чем опасно последнее полнолуние в году и что запрещено делать в этот день. По словам ведьмы, это событие на языке астрологии и магии имеет свое название «Холодная луна».