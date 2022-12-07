Холодная Луна на темной стороне: что опасно делать в последнее полнолуние 2022 года 8 декабря

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Восьмого декабря в 07:00 по московскому времени жители столицы смогут увидеть последнее полнолуние в уходящем году, которое еще называют декабрьским полнолунием Холодной луны. Оно пройдет под покровительством зодиакального созвездия Близнецов. «Вечерняя Москва» узнала у яснознающей Алены Полынь, чем опасен данный период и что запрещено делать в этот день.

По словам ведьмы, последнее полнолуние уходящего года на языке астрологии и магии имеет свое название:

— Это не просто Холодная луна, декабрьская луна — это самая темная луна года. А с января мы перейдем в период светлых полнолуний. Сейчас же благодаря Черному полнолунию мы сами погружаемся в глубокую тьму. Это время, когда сама Луна превращается в глаз тьмы, наблюдающий за нами.

Чем опасно это время? А тем, что у человека начинают проявляться самые темные стороны души. Ему более не удается скрыть тайны, они становятся явными, теневые грани личности начинают активно проявляться.

У любителей пригубить обостряются желания, связанные с алкогольной зависимостью и наркотиками:

— Более того, все острые жизненные ситуации, которые вас беспокоят, начинают усугубляться.

Чтобы избежать такой участи и защитить себя и свое жилище от негативного воздействия Черного полнолуния, Полынь рекомендует зажечь 8 декабря свечу, которая нейтрализует негатив:

— Зажигайте свечи и окурите свою квартиру или дом благовониями. Это создаст защитный барьер от опасной стихии. Постарайтесь в этот день, чтобы в ваши окна не попадали лунные блики. Черное полнолуние влияет на психику человека. И если вы не практикующий маг, то на вас Луна окажет самое негативное воздействие, обострив нервные и психологические недуги.

Позволит сохранить ментальное здоровье употребление молочных продуктов накануне появления полной луны, предупредила собеседница «ВМ»:

— За день до Черного полнолуния нужно пить как можно больше молока и употреблять молочные продуты, но не кисломолочные.

С наступлением сумерек и при появлении очертаний лунного диска нужно обязательно зашторить окна и не смотреть на луну, чтобы избавить себя от бед, заключила ведьма.