Астрофизик Попов объяснил, чем на самом деле опасны для человечества вспышки на Солнце

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Появление крупных солнечных пятен провоцирует мощные солнечные вспышки. «Вечерняя Москва» обсудила с астрофизиком, могут ли такие явления представлять опасность для технической инфраструктуры и жизни человека.

Как рассказал астрофизик и профессор РАН Сергей Попов, Солнце по своей природе — не самая активная звезда, поэтому по-настоящему мощных вспышек, которые были засвидетельствованы на других звездах, на ней не наблюдалось.

— Люди, проживая жизнь, ничего не знали о солнечных вспышках и, соответственно, о солнечных пятнах, — отметил Попов.

Однако он подчеркнул, что человечество — высокотехнологичная цивилизация, поэтому для специального оборудования, придуманного людьми, и тех, кто находится за пределами Земли (космонавтов), мощные солнечные вспышки могут представлять опасность.

Также он добавил, что мощные солнечные вспышки могут оказывать негативное влияние и на некоторые элементы наземной инфраструктуры, в частности, на длинные линии электропередачи, газопроводы и трубопроводы.

— Но в век серьезных технологий они строятся с учетом вероятных солнечных вспышек и изменений магнитного поля Земли, поэтому возможность серьезные солнечных вспышек, которые могли бы представлять опасность для оборудования, исключена, — пояснил Попов.

Астрофизик подчеркнул, что наземные инфраструктуры строятся таким образом, что они защищены от влияния солнечных вспышек.

Кроме того, он добавил, что для возникновения мощной солнечной вспышки необходимо появление целой группы пятен на Солнце, а они вряд ли могут образоваться в обозримом будущем. По словам Попова, солнечные вспышки имеют разную энергетику, однако не представляют для человека никакой опасности.

Также специалист объяснил, почему некоторые жители России не знают, что Земля вращается вокруг Солнца. По его мнению, это связано с тем, что люди интересуются космосом лишь поверхностно.