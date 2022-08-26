Астрофизик объяснил, почему треть россиян не знает, что Земля вращается вокруг Солнца

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В России растет процент людей, считающих, что Солнце вращается вокруг Земли. Об этом заявил Андрей Романов, замдиректора департамента государственной научной, научно-технической и инновационной политики Минобрнауки РФ. Российский астроном и астрофизик Денис Денисенко рассказал «Вечерней Москве», почему россияне не интересуются устройством космоса.

По его словам, большинство людей интересуется космосом поверхностно. Они верят в те теории, у которых нет научных подтверждений.

— Всегда так было. Как говорится, своя рубашка ближе к телу. В человеке вера в геоцентризм неискоренима. Многим просто не интересно копнуть глубже и узнать, как устроено космическое пространство, — считает Денисенко.

Астроном уверен, что невозможно каждому человеку наглядно доказать, что именно Земля вращается вокруг Солнца. Однако правильно проведенные аналогии и убеждение должны помочь исправить ситуацию.

— Такая проблема есть не только в России, но и во всем мире. К сожалению, всех в космос не отправишь. А на весы Землю и Солнце не положишь. Именно поэтому доказать каждому наглядно, что именно планета Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, очень сложно. В данной ситуации могут помочь только косвенные методы и убеждение с проведением аналогий, — отметил ученый.

Ранее стало известно, что численность населения Земли превысила рекордные восемь миллиардов человек. Об этом свидетельствуют данные портала Countrymetrics, где размещен виртуальный счетчик жителей нашей планеты.

При этом отмечается, что около 50,5 процента населения Земли составляют мужчины, 49,5 процента — женщины. В первую тройку стран по численности населения вошли Китай (1 456 069 777 человек; 18,18 процента от общего количества), Индия (1 419 020 594; 17,72 процента) и США (336 590 217; 4,20 процента).