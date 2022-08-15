Численность населения Земли превысила восемь миллиардов человек

Фото: Unsplash

Численность населения Земли превысила рекордные восемь миллиардов человек. Об этом свидетельствуют данные портала Countrymetrics, где размещен виртуальный счетчик жителей нашей планеты.

При этом отмечается, что около 50,5 процента населения Земли составляют мужчины, 49,5 процента — женщины.

В первую тройку стран по численности населения вошли Китай (1 456 069 777 человек; 18,18 процента от общего количества), Индия (1 419 020 594; 17,72 процента) и США (336 590 217; 4,20 процента).

Топ-10 государств также включает Индонезию (281 289 778; 3,51 процента), Пакистан (231 006 968; 2,88 процента), Нигерию (218 112 003; 2,72 процента), Бразилию (216 896 304; 2,71 процента), Бангладеш (169 075 791; 2,11 процента), Россию (146 060 265; 1,82 процента) и Мексику (132 907 303; 1,76 процента).

Среди главных причин смертности указаны ишемическая болезнь сердца (15,51 процента), инсульт (11,06 процента) и острые инфекции нижних дыхательных путей (5,65 процента), отмечается на сайте.

До этого сообщалось, что планета Земля установила рекорд по скорости вращения 31 июля. Так, она совершила оборот вокруг своей оси на 1,59 миллисекунды быстрее обычного.