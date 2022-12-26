Медведев «спрогнозировал» распад ЕС и войну в США в 2023 году

Фото: Пресс-служба Госдумы

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев составил «прогнозы» на 2023 год.

— Перед новым годом все любят делать прогнозы. Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свою лепту, — сказал он.

Так, по мнению политика, в следующем году может произойти увеличение цен на энергоресурсы. Стоимость нефти поднимется до 150 долларов за баррель, а на газ — до 5 тысяч долларов за тысячу кубометров.

Помимо этого, Великобритания может вернуться в ЕС, однако после этого объединение распадется, а евро перестанет применяться в бывших странах-участницах. Польша и Венгрия в свою очередь, согласно прогнозу, захватят западные территории «бывшей Украины».

Есть вероятность, продолжил Медведев, формирования «Четвертого рейха» на базе Германии. К нему примкнут Польша, страны Прибалтики, Чехия, Словакия и другие страны-сателлиты. Позже между данным объединением и Францией начнется война и последующий раздел Европы.

В США начнется гражданская война: от страны отделятся Калифорния и Техас, а последний в свою очередь создаст союзное государство с Мексикой. В результате гражданской войны в части штатов закрепятся республиканцы, чьи голоса позволят бизнесмену Илону Маску победить на выборах президента.

Говоря про экономику, Медведев посчитал, что крупнейшие фондовые площадки перейдут из США в Азию. Бреттон-Вудская финансовая система, МВФ и Всемирный банк потерпят крах, добавил он.

Наконец, мир в 2023 году откажется от евро и доллара в качестве резервных валют, а общество перейдет к активному использованию цифровых фиатных валют. В заключение Медведев в Telegram-канале поздравил «англосаксонских друзей и их радостно похрюкивающих подсвинков» с наступающим праздником.