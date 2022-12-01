«Симуляция и придуманная история»: что такое спецтрибунал и опасен ли он для России

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В Министерстве иностранных дел Франции сообщили о совместной работе властей с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, что такое спецтрибунал и чем его создание грозит России.

Зачем Европа создает специальный трибунал

По словам политолога Сергея Маркелова, европейские власти хотят создать специальный трибунал для России, чтобы подавить волну негатива своих граждан по отношению к проводимой политике.

— Никакого специального трибунала не существует, поэтому идут разговоры о необходимости создания такого института. Это очередная история, которая связана с намерением коллективного Запада убедить широкую аудиторию в своей правоте, — считает Маркелов.

Эксперт отметил, что руководство Евросоюза видит, как нарастает волна недовольства среди обычных европейцев.

— Понятно, что это все симуляции и придуманные истории. Существует Гаагский трибунал как постоянно функционирующая структура на международной арене. Соответственно, спецтрибунал нужен только для внутреннего западного потребления. Они хотят убедить европейцев, что их холодные дома — это не просто так. Власти тоже страдают вместе с простым населением. Это своеобразная демонстрация серьезных намерений и манипуляция, — сказал он.

Эксперт уверен, что специальный трибунал никак не отразится на России:

— Для нашей страны это ничего не значит. Это не увеличивает общую оценку грехов России. Все, что можно было обозначить как негативные действия РФ, уже сделано за последние девять месяцев. Специальный трибунал — это пропагандистская полировка нынешней ситуации.

Смысл создания специальных трибуналов

В свою очередь, как объяснил «Вечерней Москве» политолог Илья Гращенков, трибунал предполагает комиссию по рассмотрению военных преступлений.

— Практика создания подобных комитетов была после преступлений Слободана Милошевича и Ратко Младича. После рассмотрения преступлений трибуналом они передают дела в Гаагский трибунал. Смысл в этом всегда один — выявление военных преступлений и их характер, — сказал политолог.

Эксперт объяснил, что специальный трибунал, который якобы планируют создать европейские власти, предполагает рассмотрение отдельно взятых эпизодов.

Бессмысленные действия

Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что спецтрибуналы могут создать только победители войны. Пока страна не победила, все специальные трибуналы ничтожны.

— Все разговоры и попытки создания таких судов — способ повлиять на Россию, надавить и показать возможные последствия того, что нас ждет. Но нам начхать на этот трибунал, пусть что хотят, то и делают. Мы будем проводить ту политику, которую считаем необходимой, — заявил Литовкин.

По словам специалиста, никто не задумывался о создании подобных институтов, когда Вооруженные силы Украины в течение восьми лет убивали мирных жителей в Донбассе:

— Когда 8 лет подряд украинская армия убивала мирных людей, рушила дома, больницы, школы, гидро- и электростанции в Донбассе, никто не задумывался о создании специальных трибуналов. А сейчас, когда российская армия добивается успехов в ходе специальной военной операции на Украине, они заговорили о трибунале.

Военный эксперт напомнил о создании специальных трибуналов над поверженной Сербией. Этот пример хорошо отражает суть создания подобных ведомств, уверен он.

— Мы знаем, как они устраивали военный спецтрибунал над поверженной Сербией. Милошевича держали в тюрьме, долго не могли осудить, а потом оказалось, что он умер по неизвестной причине, якобы от сердечной болезни, — сказал Литовкин.

Он подытожил, что создание военного трибунала необходимо Украине в пропагандистских целях. Это низкое и подлое действие, которое нужно, чтобы утвердить свое превосходство над поверженными странами. Однако поскольку у Украины нет объективных шансов победить Россию, то все эти действия бессмысленны.

Предпосылки

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявляла, что Париж не поддержит создание специального трибунала в отношении России. А руководитель внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель поддержал идею создания трибунала еще в сентябре. Однако он не уточнил, кто из россиян должен пойти под трибунал, и не упомянул об украинцах, которые совершают военные преступления.

Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов обозначил ему позицию России:

— Трибунал будет для тех, кто реально виновен во всем, что случилось. Но не для российского руководства, а для киевского режима, — сказал Чижов.

Кроме того, 23 ноября депутаты Европейского парламента приняли резолюцию и признали Россию государством — спонсором терроризма. Европарламент предложил Еврокомиссии и членам ЕС ввести рестрикции в отношении стран, которые пытаются помочь России обойти санкции.