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Европарламент принял резолюцию о признании России «спонсором терроризма»

Анастасия Колоскова
Политика
Европарламент принял резолюцию о признании России «спонсором терроризма»
Фото: shutterstock

Европейский парламент принял резолюцию, в которой Российская Федерация признается «государством — спонсором терроризма» из-за проведения специальной военной операции на Украине. Это следует из результатов голосования на пленарной сессии, которое прошло в среду, 23 ноября, в Страсбурге.

Свои голоса в поддержку резолюции отдали 494 парламентария, против были 58 депутатов, еще 44 — воздержались. Принятый документ не несет никаких прямых юридических последствий для Европейского союза, а лишь отражает мнение большей части европейских депутатов, на счету которых целая серия принятых антироссийских документов.

На сегодняшний день у Евросоюза нет какой-либо законодательной базы для внесения стран в списки государств — спонсоров терроризма, передает РИА Новости.

18 октября депутаты эстонского парламента Рийгикогу официально приняли решение о признании России «государством — спонсором терроризма». Согласно проекту резолюции, Таллин осуждает военные действия Москвы против Киева и подтверждает, что эстонское руководство никогда не признает состоявшиеся в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях референдумы.

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