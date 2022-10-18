Власти Эстонии признали российский режим «террористическим»

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Депутаты эстонского парламента Рийгикогу официально приняли решение о признании Российской Федерации «государством — спонсором терроризма». Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в пресс-службе Рийгикогу.

Как уточняется, за принятие инициативы единогласно проголосовали 88 парламентариев, которые призвали международное сообщество принять аналогичные решения.

Согласно одобренному проекту резолюции, Таллин осуждает военные действия Москвы против Киева и подтверждает, что эстонское руководство «никогда не признает нарушение территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения сфальсифицированных референдумов».

— Путем правонарушения никогда невозможно создать право. Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию самой большой угрозой как в Европе, так и во всем мире, — говорится в тексте документа.

До этого руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс рассказал, что внесение России в список «стран — спонсоров терроризма» может привести к нежелательным последствиям.

6 сентября официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение администрации США не включать Россию в перечень государств — спонсоров терроризма является окончательным.