США окончательно отказались причислять Россию к спонсорам терроризма

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Решение администрации США не включать Россию в перечень государств — спонсоров терроризма является окончательным. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер во вторник, 6 сентября.

— Да, это так, — цитирует Жан-Пьер РИА Новости.

5 сентября президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым внесение России в американский список стран — спонсоров терроризма.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что возможная реализация в США вышеуказанной инициативы приведет к самым жестким ответным действиям со стороны Москвы.

В конце июля Сенат Конгресса США принял резолюцию, которая призывает Госдепартамент признать РФ государством — спонсором терроризма. Поводом для такого решения в документе называют события в Грузии, Чечне, на Украине и в Сирии.

В середине августа Госдеп предупредил Конгресс о проблемах в случае признания России страной — спонсором терроризма. Отмечается, что при таком решении под угрозой окажутся стамбульские соглашения по вопросу вывоза продуктов.