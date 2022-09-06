Байден не считает, что Россию нужно признать страной - спонсором терроризма

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Американский президент Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым внесение России в американский список стран-спонсоров терроризма. Его слова в понедельник на своей странице в одной из социальных сетей приводит корреспондент агентства Reuters в Белом доме Джефф Мейсон.

— На вопрос о том, нужно ли причислить Россию к государствам — спонсорам терроризма, Байден ответил «нет», — сообщил журналист. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о том, что возможная реализация в Соединенных Штатах вышеуказанной инициативы приведет к самым жестким ответным действиям со стороны Москвы.

В конце июля Сенат Конгресса США принял резолюцию, которая призывает Госдепартамент признать РФ государством - спонсором терроризма. Поводом для такого решения в документе называют события в Грузии, Чечне, на Украине и в Сирии. С призывом внести Москву в такой список к Штатам ранее обратился Киев.

В середине августа Госдеп предупредил Конгресс Соединенных Штатов о проблемах в случае признания России «страной — спонсором терроризма».