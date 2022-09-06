Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Байден не считает, что Россию нужно признать страной - спонсором терроризма

Егор Провоторов
В мире
Байден не считает, что Россию нужно признать страной - спонсором терроризма
Фото: whitehouse

Американский президент Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым внесение России в американский список стран-спонсоров терроризма. Его слова в понедельник на своей странице в одной из социальных сетей приводит корреспондент агентства Reuters в Белом доме Джефф Мейсон.

— На вопрос о том, нужно ли причислить Россию к государствам — спонсорам терроризма, Байден ответил «нет», — сообщил журналист. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о том, что возможная реализация в Соединенных Штатах вышеуказанной инициативы приведет к самым жестким ответным действиям со стороны Москвы.

В конце июля Сенат Конгресса США принял резолюцию, которая призывает Госдепартамент признать РФ государством - спонсором терроризма. Поводом для такого решения в документе называют события в Грузии, Чечне, на Украине и в Сирии. С призывом внести Москву в такой список к Штатам ранее обратился Киев.

В середине августа Госдеп предупредил Конгресс Соединенных Штатов о проблемах в случае признания России «страной — спонсором терроризма».

Джо Байден Россия США Терроризм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Все мнения
О проекте