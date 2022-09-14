Госдеп описал последствия отнесения России к «спонсорам терроризма»

Фото: shutterstock

Внесение России в список «стран — спонсоров терроризма» может привести к нежелательным последствиям. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс в среду, 14 сентября.

— Мы обсуждаем с Конгрессом аналогичные меры, — передает слова Прайса Reuters.

6 сентября официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение администрации США не включать Россию в перечень государств — спонсоров терроризма является окончательным.

Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым внесение России в американский список стран — спонсоров терроризма.

В конце июля Сенат Конгресса США принял резолюцию, которая призывает Госдепартамент признать РФ государством — спонсором терроризма.

Поводом для такого решения в документе называют события в Грузии, Чечне, на Украине и в Сирии. После этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что возможная реализация в США вышеуказанной инициативы приведет к самым жестким ответным действиям со стороны Москвы.