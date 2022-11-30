Франция начала работу по созданию спецтрибунала для расследования действий РФ на Украине

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Французские власти начали работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Об этом сообщили в среду, 30 ноября, в Министерстве иностранных дел страны.

— Что касается предложения о создании специального трибунала по преступлениям России на Украине, мы начали работу с нашими европейскими и украинскими партнерами, — рассказал представитель МИД Франции на брифинге.

Он добавил, что Франция также поддерживает расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда в Гааге для привлечения к ответственности виновных в данных преступлениях, передает РИА Новости.

Постпред России при ООН Василий Небензя 30 ноября заявил, что предложенное решение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по формированию трибунала в рамках специального международного суда по Украине представляет собой «попытку покрыть свое беззаконие» и легитимизировать изъятие российских активов.

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