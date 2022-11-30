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Небензя назвал инициативу ЕС о трибунале по Украине попыткой прикрыть свое беззаконие

Евгений Жуков
В мире
Небензя назвал инициативу ЕС о трибунале по Украине попыткой прикрыть свое беззаконие
Фото: Пресс-служба Совфеда

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя в среду, 30 ноября, заявил, что предложенное решение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по формированию трибунала в рамках специального международного суда по Украине представляет собой «попытку покрыть свое беззаконие» и легитимизировать изъятие российских активов.

По словам Небензи, с помощью подобной инициативы Еврокомиссия хочет получить «продавленное» решение Генассамблеи о репарациях Киеву, после чего «оставить ООН в покое и заниматься этим уже самим, никого не спрашивая и ни перед кем не отчитываясь», передает ТАСС.

Еврокомиссия предложила создать структуру для управления замороженными активами России. По словам главы ЕК, замороженные активы РФ направят на поддержку Украины. Ущерб, понесенный республикой в ходе спецоперации ВС России, комиссия оценила в 600 миллиардов евро.

Резолюция о репарациях в пользу Украины, принятая 14 ноября Генеральной Ассамблеей ООН, как бы обязывает Россию платить за нанесенный ущерб. «Вечерняя Москва» рассказала, почему эта «бумага» юридически ничтожна.

Еврокомиссия (ЕК) Василий Небензя ООН Россия
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