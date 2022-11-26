Почему резолюция ООН о репарациях не имеет силы

Фото: Пресс-служба Совфеда

Резолюция о репарациях в пользу Украины, принятая 14 ноября Генеральной Ассамблеей ООН, как бы обязывает Россию платить за нанесенный ущерб. Разбираемся, почему эта «бумага» юридически ничтожна.

Начнем с того, что Генасамблея ООН не обладает ни полномочиями, ни компетенцией для рассмотрения подобных вопросов. В каких случаях платят репарации? Необходимы капитуляция одной из сторон и вердикт международной инстанции. После поражения в Первой мировой войне Германия выплачивала репарации всем странам Антанты, за исключением России. Сумма репараций по Версальскому договору (в его основу легли «14 пунктов» президента США Вудро Вильсона) была огромной — 269 миллиардов золотых марок. Чтобы полностью рассчитаться за Первую мировую, Германии понадобилось 90 лет — последний платеж провели в 2010 году.

Непомерные платежи и экономический кризис, во многом обусловленный давлением со стороны образовавшейся в 1919–1920 годах Лиги Наций, привели к росту реваншистских настроений в немецком обществе, а в итоге ко Второй мировой. В современной истории репарации выплачивал Ирак за оккупацию Кувейта в 1990– 1991 годах. Основанием стала резолюция Совета Безопасности ООН, Ирак выплатил 52 миллиарда долларов, это половина ВВП Кувейта. ВВП Украины подсчитать невозможно, но оценочно — около 200 миллиардов.

В настоящее время золотовалютные резервы России защищены иммунитетом от конфискации. Однако не надо смотреть на проблему через розовые очки. Закон — что дышло. Западные юристы пытаются отыскать формальные основания для того, чтобы конфисковать замороженные на Западе активы России, а это 350 миллиардов долларов, и распорядиться ими по своему усмотрению.

Юридически обязывающее решение принимает Международный суд ООН. Однако судебное разбирательство возможно лишь при согласии обеих сторон. Международный уголовный суд в Гааге принимает дело с санкции Совбеза ООН. Из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Россия вышла, его для нас более не существует. То есть прижать Россию по закону невозможно.

Однако предположим худшее. Последнее время все международные инстанции работают исключительно против России. Если конфискация, то есть воровство, удастся, гражданам Украины ничего не достанется. Средства уйдут на новые вооружения. Кому война, кому мать родна. Война — лучший способ для отмывания денег. В США после того, как американская армия покинула Афганистан, называют Украину новой «стиральной машиной». И вот новый состав Палаты представителей США подготовил законопроект об аудите непомерно щедрого финансирования поставок военной техники Киеву. Чудесным образом высокопоставленные украинские чиновники в разгар боевых действий покупали недвижимость в Швейцарии.

С древних времен известно, что неправедно полученные, свалившиеся с неба деньги счастья не принесут. Есть народная примета: найденным кошельком нельзя распоряжаться, лучше найти владельца. Пираты, разбойники и башибузуки достойно жить не умели и быстро спускали сокровища. Чужие активы Украине изобилия не принесут.

К слову, это не первые репарации в короткой истории Украины. После распада СССР из всех союзных республик Украине досталось самое богатое наследство. Промышленный и научный потенциал, богатые недра, плодородные земли, высокий уровень образования. Результат? Украина по собственному выбору покатилась в пропасть и дошла до того, что стала самой бедной страной Европы.

Новые репарации? Науке транжирить чужие богатства Украину учить не надо. Наследство СССР досталось ей не по заслугам, а благодаря аттракциону неслыханной щедрости со стороны коммунистического режима СССР. А для холопа, как известно, плюнуть в руку дающего — самое милое дело. Что мы и наблюдаем на Украине, где идет массовый снос памятников, связанных с русской историей.

По той же причине присвоение российских активов станет обременением для Запада. Доверие к западной финансовой системе повсеместно снижается, мир склоняется к новым экономическим союзам. Эпоха однополярного мира закатывается. Российские активы станут для Запада чашей с цикутой. Генассамблея верит в то, что репарации пойдут на возмещение ущерба. Не вдаваясь в дискуссию по поводу причин специальной военной операции, которая была спровоцирована Западом и самой Украиной, надо признать, что возмещение ущерба в условиях боевых действий невозможно. Больше всего пострадала энергетическая инфраструктура Украины. Но ракетные удары продолжают ее разрушение в перманентном режиме.

В сентябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Брюсселе оценил прямой ущерб, нанесенный стране войной, в 326 миллиардов долларов. Эту сумму правительство Украины насчитало вместе с экспертами Всемирного банка. На восстановление инфраструктуры надо потратить 105 миллиардов. Сумма не окончательная.

Запад этого не может не знать. Но облизывается и потирает руки. В случае конфискации активы пойдут на новые военные поставки. Ибо для Запада главная цель — устранение последнего конкурента в Европе и ослабление России, на которую натравили русских, погрузившихся в тягостный дурман чужой культуры.

Будет ли обидно, если Запад сворует наши деньги? Конечно, большая потеря. Но надо смотреть правде в глаза. С активами надо было попрощаться сразу, едва их заморозили. Но российская экономика, чего не ожидали бывшие партнеры, проявила удивительную устойчивость и находится в более приподнятом настроении, чем страны, которые окружили нас частоколом санкций.

Важный урок состоит в том, что три десятка лет либеральные экономисты пели осанну западной финансовой системе, которая будто бы построена на незыблемом фундаменте уважения к частной собственности. Теперь за урок надо заплатить. Фундамент у западной экономической системы совсем иной. Имя ему — алчность и застилающая очи ненависть к противнику, который исповедует иную веру. Как еще в XIX веке писал борец за права рабочих, британский профсоюзный деятель и публицист Томас Джозеф Даннинг, «при 300 процентах <прибыли>нет такого преступления, на которое он <капитал>не рискнул бы, хотя бы и под страхом виселицы».