Апокалипсис по-киевски: названы три ошибки, которые подорвали доверие Запада к Украине

Фото: president.gov.ua

Запад стал меньше доверять украинским властям. Причина — ошибочные действия официального Киева, вызывающие негативные реакции в общественном сознании населения западных стран. О трех самых ярких ошибках «Вечерней Москве» рассказал общественный деятель и политолог Сергей Марков.

Ядерный апокалипсис по-киевски

Вечером 16 ноября на территории Польши упала ракета. Инцидент привел к гибели двух человек. Почти сразу украинские власти обвинили в произошедшем Россию и потребовали военного вмешательства НАТО.

Действия Киева ужаснули западных политиков. И это неудивительно, ведь столкновение альянса с Россией фактически означало бы ядерную войну, грозящую миру апокалипсисом. На Западе заговорили о необходимости расследования, а президент США Джо Байден и вовсе заявил, что слова Владимира Зеленского «не являются доказательством».

Позже выяснилось, что ракета оказалась украинской, Россия не имеет к ней никакого отношения.

Белый дом был так шокирован выходкой Зеленского, что проигнорировал его запрос на телефонный разговор с Байденом. А одна из самых влиятельных американских газет The New York Times (NYT) написала, что реакция на инцидент с ракетой в Польше привела к ссоре Зеленского и Запада.

— Самая яркая провокация киевского режима последнего времени окончилась провалом, — отмечает Марков. — Из-за слов Зеленского мир встал на порог ядерной катастрофы. Разумеется, война России и НАТО никому не нужна.

Казнь российских военнопленных

Страшные кадры с казнью сдавшихся в плен российских военных появились в Сети 18 ноября. На них видно, как боевики ВСУ расстреливают более десяти безоружных солдат, лежащих на земле.

В Минобороны РФ отметили, что сдавшиеся в плен украинские военные содержатся в соответствии с требованиями Женевской конвенции, а «зверское убийство российских военнопленных» — стандартная практика ВСУ.

В свою очередь украинские власти несколько дней игнорировали произошедшую расправу. И только 20 ноября вице-премьер Украины Ольга Стефанишина назвала преступление ВСУ «очень маловероятным». Она также заявила, что украинские солдаты не заинтересованы в проведении казней, так как каждый военнопленный необходим для обмена.

На следующий день после слов Стефанишиной NYT подтвердила вину ВСУ в расстреле российских военнопленных. Примечательно, что за несколько дней до появления видео о казнях и пытках пленных со стороны ВСУ сообщили в ООН.

— Жестокостью в отношении российских военных боевики ВСУ отличались и раньше, — говорит политолог. — Вспомните, сколько было сообщений в марте. Потом все это сошло на нет. В западном сознании установилась конструкция: что бы ни сделали украинцы, русские все равно хуже и априори во всем виноваты.

Пещерный национализм

Идеологию современных украинских властей сложно назвать ошибкой, скорее, это сознательный путь, по которому киевский истеблишмент идет с 1991 года. В основе этой идеологии — национализм с героизацией Степана Бандеры и Романа Шухевича. После государственного переворота 2014 года она вышла на первый план.

Запад осознает опасность ультраправых идей, но все же продолжает оказывать поддержку киевскому режиму. Как полагает Марков, западные страны будут поддерживать Киев вне зависимости от их действий, потому что «Украина — это инструмент в борьбе с Россией».

Впрочем, на Западе не раз обращали внимание на «правый уклон» Украины. Например, вот что недавно сказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер:

— Степан Бандера стал отцом современного украинского национализма. Их национализм берет свои корни из его идеологии. С моральной точки зрения вы буквально не можете поддерживать и признавать легитимным все, что связано со Степаном Бандерой.

В 2020 году СМИ опубликовали архив ЦРУ, где Бандера назван «украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера».

Однако украинский национализм, который, в частности, привел к угнетению населения Донбасса, редко обсуждается в западной прессе. Вероятно, из-за того, что хорошо знающее об ужасах гитлеровского режима население не сможет мириться с поддержкой государства, которое героизирует националистов из батальона «Азов»*.

— Украине можно делать все что угодно до тех пор, пока это не вступает в противоречие с общественным мнением на Западе. Однако и в этом случаем обывателям объяснят, что все равно во всем виноваты русские, — заключил Марков.

*Батальон «Азов» признан террористической организацией, его деятельность и символика запрещены на территории РФ.