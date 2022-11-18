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Республиканцы потребовали провести аудит средств, выделяемых на помощь киевскому режиму. Такая проверка, скорее всего, выявит коррупционные схемы, созданные демократами для отмывания средств на украинском конфликте. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

По словам собеседника «ВМ», подозрения республиканцев вполне оправданны. Семья президента США Джо Байдена и верхушка демпартии действительно используют проект «Украина» в своих, в том числе финансовых, интересах.

— Если расследовать финансирование Украины — обязательно что-то накопаешь на Байдена и его однопартийцев. Вспомните хотя бы обвинения в адрес Хантера Байдена, Пола Пелоси — младшего (сын спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси — прим. «ВМ») и Кристофера Хайнца (приемный сын экс-госсекретаря США Джона Керри — прим. «ВМ»), — поясняет Дробницкий.

Доверие к тому, как демократы распоряжаются средствами на поддержку Украины, подорвал и недавний скандал с криптобиржей FTX. Бывший американский офицер Скотт Беннетт обвинил «ослов» (так в США называют демократов — прим. «ВМ») в отмывании «украинских» денег через биржу FTX.

— Украина использовалась для рэкета, для отмывания денег, которые на нее отправляли, и FTX — идеальная компания для этого, — сказал бывший военный.

Неудивительно, что спустя несколько дней после скандала с FTX республиканка Тейлор Грин написала на своей странице в Twitter следующее:

— Мы должны провести аудит каждого доллара американских налогоплательщиков, направленного Украине. Американский народ заслуживает знать, на что тратятся их деньги.

Дробницкий полагает, что аудит в отношении «украинских» трат действительно проведут. Но в ближайшее время ситуацию это не изменит.

— Проверка покажет все «нецелевые траты», даже документы будут опубликованы, но риторическая конструкция останется прежней. Деньги уже упакованы, люди в Европе, которые возят оружие через границу, их ждут, — считает политолог. — Чтобы что-то изменилось, надо, чтобы у власти в США оказались республиканцы примерно с теми же взглядами, как Тейлор Грин, Дональд Трамп или Рон Десантис (губернатор Флориды, претендующий на лидерство в Республиканской партии — прим. «ВМ»).

С 24 февраля на поддержку Украины Конгресс США направил более 65 миллиардов долларов. В середине ноября Белый дом запросил еще почти 40 миллиардов долларов.