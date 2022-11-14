«Строчки из Александра, а не брехню Тараса»: как на Украине уничтожают русский язык

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Русский язык — родной для миллионов людей на Украине. Несмотря на это, местные власти годами пытаются его уничтожить, вводя различные ограничительные меры. О том, как и зачем официальный Киев пытается искоренить язык Пушкина и Толстого, — в материале «Вечерней Москвы».

Дерусификация по-украински

После распада СССР статус официального языка на Украине получил только украинский язык. Вопрос русского языка стал предметом политической спекуляции. Местные политики набирали голоса, обещая русскоязычному населению сделать их родной язык «вторым государственным». Так, в 1994 году подобные «обещания» помогли выиграть выборы Леониду Кучме (президент Украины в 1994–2005 гг.), в 2010-м — Виктору Януковичу (2010–2014).

Настоящая агрессивная война с русским языком началась на Украине в феврале 2014 года после того, как в стране произошел государственный переворот. Верховная рада проголосовала за отмену закона о языковой политике, который гарантировал русскому языку статус регионального в местностях, где он является родным хотя бы для 10 процентов населения.

Русскоязычное население Востока Украины отреагировало на действия новых властей протестами. На фоне этого новые власти были вынуждены отыграть назад. Позже станет очевидным, что события февраля 2014-го были лишь подготовкой к настоящей волне дерусификации.

Ограничения русского языка в СМИ

В 2016–2017 годах Рада приняла несколько поправок к закону «О телевидении и радиовещании». Их цель состояла в ограничении использования русского языка в СМИ. В результате медиа обязали:

вещать на украинском языке в прайм-тайм на общенациональном и региональном уровне не менее 75 процентов времени, а на местном уровне — 60 процентов времени;

ставить на радио украинские песни — не менее 35 процентов эфирного времени;

транслировать иностранные фильмы, в том числе российские, только на государственном языке.

Очередное ущемление русского языка для журналистов ознаменовал принятый в 2019 году новый закон о государственном языке. Документ сделал украинский язык обязательным для всех СМИ — как онлайн-, так и офлайн-формата. Согласно этому закону, летом 2024 года доля госязыка на общенациональных каналах составила не менее 90 процентов.

Один язык для всех

В 2019 году киевский режим решил покончить с разговорами об утверждении русского языка в качестве «второго государственного». Рада приняла новый закон о государственном языке. Теперь единственным официальным языком признавался украинский, а любые попытки многоязычия на государственном уровне приравнивались к «насильственным изменениям конституционного строя».

Вот основные положения закона о языке:

украинским должны владеть все госслужащие, а также сотрудники сферы культуры, образования, медицины и так далее;

язык закреплен как основной в издательской деятельности и киноиндустрии;

все СМИ, в том числе интернет-издания, должны вести свою деятельность на украинском языке;

печатные СМИ нацменьшинств должны в обязательном порядке выпускать дополнительные тиражи своей продукции на украинском;

запрещается «умышленное нарушение требований украинского правописания»;

все культурно-массовые мероприятия должны проводиться на украинском языке.

За невыполнение требований закона положен штраф от 3400 до 11 900 гривен (примерно 5500–19 500 рублей).

Запрет русского языка в образовании

Пожалуй, самые радикальные ограничения русского языка на Украине связаны с его фактическим запретом в сфере образования. Парламент страны принял дискриминационный закон в сентябре 2017 года. Документ предполагает поэтапный запрет преподавания на всех иностранных языках, а именно:

2018 год — обучение на иностранных языках осталось только в начальной школе;

2020 год — все школы, где преподавали не на украинском, ликвидированы;

2023 год — на украинский язык переведут школы с обучением на языках нацменьшинств стран Евросоюза.

Закон вызвал шквал негативной реакции в странах Восточной Европы, выходцы из которых образуют диаспоры на Украине. Среди них Болгария, Венгрия и Румыния. Российские официальные лица назвали закон «актом этноцида» русского народа.

Тем не менее закон не был отменен. А 11 ноября 2022 года Киевский городской совет исключил русский язык из учебной программы в детских садах и школах.

После начала СВО

С началом специальной военной операции (СВО) отношение к русскому языку на Украине радикализировалось еще сильнее. Националисты даже начали сносить памятники русским писателям по всей стране. Так, в центре Киева убрали памятник Александру Пушкину.

Абсурд происходящего хорошо передают слова секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова:

— Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения. Английский является обязательным, наш родной язык является обязательным.

Между тем многие украинские политики и медийные лица не спешат переходить с русского языка на родную «мову». Например, в большинстве своих выступлений язык «враждебной пропаганды» используют советник украинского министра внутренних дел Антон Геращенко, внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович и журналист Дмитрий Гордон*.

Почему киевский режим запрещает русский язык

Страстное желание властей Украины «задушить» русский язык выглядит крайне нерациональным. Ведь для значительной части населения он является родным. В такой ситуации разумнее было бы сделать русский язык вторым государственным и предъявить свои права на часть русской культуры. Почему же выбран другой путь?

— Процветание русского языка и русской культуры на Украине попросту убьет миф «о великих украх», на котором киевский режим строит свое националистическое государство, — отвечает «ВМ» руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Идеология «великой украинской державы», как отмечает собеседник «ВМ», лежит в основе идеологии современной Украины. Эта идеология держится на первенстве «мовы» и оппозиции к России.

Политолог полагает, что полностью искоренить язык на определенной территории очень сложно. На это потребуются десятилетия.

— Конечно, если 70 лет не позволять людям в общественном пространстве говорить на русском языке и запретить вести на нем делопроизводство, то полностью изничтожить его не удастся, но очень сильно сократить получится, — считает Журавлев.

Однако русский язык — составная часть русской культуры. Ее уничтожить не под силу никакому режиму. Что касается украинской культуры, какой бы замечательной она ни была, на фоне русской она попросту меркнет. Эту мысль еще в 1991 году в своем стихотворении «На независимость Украины» очертил поэт Иосиф Бродский. В заключительной строфе он так обращается к украинцам, пожелавшим отделиться от Союза:

С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!

Только когда придет и вам помирать, бугаи,

Будете вы хрипеть, царапая край матраса,

Строчки из Александра, а не брехню Тараса.

*Физлицо, выполняющее функции иноагента. Также в начале апреля Росфинмониторинг включил Гордона в список террористов и экстремистов.

Источники: досье ТАСС.