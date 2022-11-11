Русский язык исключили из учебной программы в детских садах и школах Киева

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Русский язык больше не будет входить в учебные программы киевских учреждений дошкольного и общего среднего образования. Соответствующее решение принял городской совет столицы Украины.

— Депутатский корпус Киевгорсовета принял решение, которое позволит избежать усиления напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных влияний РФ, — отметил глава постоянной комиссии Киева по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук.

Политик отметил, что в настоящее время это является вопросом национальной безопасности. Учащиеся перейдут с русского на государственный язык.

В городском совете сочли, что проведение обучения на русском языке в настоящее время «нецелесообразно и неправильно», передает ТАСС.

В середине августа Министерство образования Украины убрало из школьной программы занятия по русскому языку и литературе. Как уточняется, из списка рекомендуемых к использованию в учебном процессе программ изъяты курсы русской и зарубежной литературы, программы по русскому языку для 5–11-х классов с обучением как на русском, так и на украинском языках, а также интегрированный курс «Русский язык и литература».