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Минобразования Украины убрало из школьной программы русский язык и литературу

Елена Самойлова
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Минобразования Украины убрало из школьной программы русский язык и литературу
язык, речь, русский язык, азбука, перо, чернила, прописи / Фото: Pexels

Министерство образования Украины убрало из школьной программы занятия по русскому языку и литературе. Об этом стало известно во вторник, 16 августа.

Из списка рекомендуемых к использованию в учебном процессе программ изъяты курсы русской и зарубежной литературы, программы по русскому языку для 5-11 классов с обучением как на русском, так и на украинском языке, а также интегрированный курс «Русский язык и литература», передает РИА Новости.

За последние годы правительство Украины активно запрещает использование русского языка, подкрепляя запрет законодательными мерами. Так, в Харьковском национальном университете имени Каразина ликвидировали кафедру русского языка и литературы.

На базе кафедр русского языка и истории русской литературы была создана новая кафедра — славянской филологии. Теперь там будут преподавать польский язык и литературу.

В начале августа экспертный совет министерства культуры и информационной политики Украины опубликовал список распространенных топонимов, которые необходимо заменить из-за связи с Россией. Замена топонимов предлагается в названиях улиц, переулков, площадей и парков.

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