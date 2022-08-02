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Минкульт Украины составил список топонимов, которые нужно убрать из-за ассоциаций с Россией

Александр Афонин
В мире
Минкульт Украины составил список топонимов, которые нужно убрать из-за ассоциаций с Россией
Фото: Pexels

Экспертный совет министерства культуры и информационной политики Украины опубликовал список распространенных топонимов, которые необходимо заменить из-за связи с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 2 августа.

— Экспертный совет министерства культуры и информационной политики Украины по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма определил список наиболее распространенных «российских» урбанонимов, рекомендуемых к переименованию в первую очередь, — говорится в сообщении.

Отмечается, что тройку лидеров возглавили Юрий Гагарин, Александр Пушкин и Иван Мичурин. Кроме того, в списке можно встретить Максима Горького, Владимира Маяковского, Михаила Лермонтова и так далее.

По данным ведомства, данная топонимика используется для пропаганды «идей русского мира» со стороны Москвы. Уточняется, что замена топонимов предлагается в названиях улиц, переулков, площадей, парков и так далее, передает РИА Новости.

23 июня стало известно, что русский язык и российскую литературу больше не будут преподавать в учебных заведениях Одесской области. Отмечается, что изучение этих предметов будет полностью запрещено. При этом решение по преподаванию языка непосредственно в столице области — Одессе — должен принять мэр города Геннадий Труханов в августе.

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