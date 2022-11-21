Газета NYT подтвердила вину ВСУ в расстреле российских военнопленных

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Американская газета The New York Times подтвердила, что украинские военнослужащие действительно расстреляли пленных российских солдат в населенном пункте Макеевка. Специалисты издания прокомментировали видео с кадрами расправы над военнослужащими, которые сдались в плен.

По словам доктора Рохини Хаара, медицинского советника организации «Врачи за права человека», похоже, что большинство из российских солдат были убиты выстрелами в голову. Он заметил, что вокруг тел заметны лужи крови. Это, по словам Хаара, указывает на то, что их оставили умирать, пишет MK.RU.

— Они сдались, лежали без оружия с вытянутыми руками или за головой. Такие солдаты считаются выведенными из строя или некомбатантами — фактически военнопленными, — подчеркнул эксперт NYT.

18 ноября в Сети распространилось видео, запечатлевшее, как украинские военные расстреливают сдавшихся в плен российских бойцов, которые лежат на земле.

Видеоролик прокомментировали в Министерстве обороны России. Там отметили, что намеренное убийство «выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных». СК РФ возбудил уголовное дело по факту массового расстрела российских военнослужащих.