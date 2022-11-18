Украинские боевики намеренно убили более десяти российских военнопленных

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Украинские бойцы намеренно лишили жизни российских военнослужащих, которые попали в плен. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ, сославшись на опубликованный видеоролик с расправой.

— Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных, — отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что зверские убийства стали распространенной практикой украинских вооруженных сил, которая поддерживается киевским режимом и откровенно не замечается его западными партнерами.

В то же время содержание украинских военнопленных соответствует всем требованиям Женевской конвенции, уточняется в Telegram-канале министерства.

18 ноября в Сети распространился видеоролик, запечатлевший, как украинские военные расстреливают сдавшихся в плен российских бойцов, которые лежат на земле.

До этого несколько украинских военнопленных из пятого полка рассказали, что офицеры Вооруженных сил Украины по причине халатности и безразличия в отношении своих бойцов отправляли мобилизованных солдат, которые прибыли к линии фронта, прямо на позиции, уже занятые Народной милицией ДНР, то есть, по сути, в плен.