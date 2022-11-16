Украинские пленные пожаловались на безразличие офицеров ВСУ к своим бойцам

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Офицеры Вооруженных сил Украины по причине халатности и безразличия к своим бойцам отправляли мобилизованных солдат, которые прибыли к линии фронта, прямо на позиции, уже занятые народной милицией ДНР, то есть по сути — в плен. Об этом сообщили несколько украинских военнопленных из пятого полка.

Всех их перебросили из Сумской области, где мобилизовали, под Соледар 10 октября. Через 18 дней они впервые вышли на первую линию, где сразу же попали в плен.

— С пятого полка пришел офицер, взял нас 16 человек, отвел на позицию, а позиция уже была захвачена. Привозят, кидают на мясо — и все, — рассказал украинский пленный Сергей Грицай.

Его слова подтвердил Виталий Мартыненко, мобилизованный из города Белополье Сумской области.

— Офицер пятого полка нас довел до полдороги. Своим бойцам сказал, чтобы нас туда (на позицию, где попали в плен — прим. «ВМ») отвели, сказал: «Я туда не пойду, вот вам рация, вы их проведите и вернетесь». Нас бойцы привели, только начали расходиться — и их уже не было: ни их, ни рации, ни телефонов, — пожаловался он на отношение офицеров.

Позиции, куда их направило командование, уже к тому моменту, как оказалось, взяли под контроль военнослужащие ДНР, продолжил Максим Писарев, мобилизованный в Сумах.

— Бойцы ДНР нас ждали, и офицер пятого полка уже знал, что позиция занята. Нас тупо как пушечное мясо кинули, — цитирует его РИА Новости.

Украинские пленные возмутились такой безответственностью своих командиров и безразличием к судьбе солдат.

14 ноября сообщалось, что украинский военный перепутал армию Украины с Вооруженными силами России и попал в плен. Соответствующий видеорассказ появился на сайте РЕН ТВ.