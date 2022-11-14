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Украинский военный перепутал ВСУ с армией России и попал в плен

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Украинский военный перепутал ВСУ с армией России и попал в плен
Фото: gur.gov.ua

Украинский военный перепутал армию Украины с Вооруженными силами РФ и попал в плен. Соответствующий видео-рассказ появился на сайте РЕН ТВ.

На кадрах украинец рассказывает, что позиции ВСУ располагались около леса, куда он прибыл вместе с другими военными. Там он получил задание нести дежурство в окопе, рядом с которым стояли некие гранатометчики.

Военный рассказал, что начал подозревать неладное, когда бойцы стали по-разному метать снаряды.

— Потом выхожу, смотрю, какой-то парень стоит. Я думаю, надо подойти, с ним поговорить. Идем... Я говорю: «Я так понял, что вы не с Украины». А он мне отвечает: «Ты правильно понял», — рассказал пленный.

До этого сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины пытали российских солдат, попавших в плен, током по несколько часов — до появления сильных ожогов и синяков. Об этом сообщили освобожденные из плена бойцы Народной милиции ДНР Станислав Лебеденко и Артур Клинов. Они отметили, что их эти пытки не коснулись. Однако, по их словам, они были в плену и общались с теми, кого украинские силовики подвергали таким истязаниям.

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