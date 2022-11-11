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Солдаты ДНР рассказали о пытках током в украинском плену

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Солдаты ДНР рассказали о пытках током в украинском плену
Фото: gur.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины пытали российских солдат, попавших в плен, током по несколько часов до сильных ожогов и синяков. Об этом сообщили освобожденные из плена бойцы Народной милиции ДНР Станислав Лебеденко и Артур Клинов.

Они отметили, что их эта пытка не коснулась, однако, по их словам, они были в плену и общались с теми, кого украинские силовики подвергали таким истязаниям.

— Провода привязывали к военнопленным и током просто били, по паре часов. Завязанные глаза, мешки на голове. С синими пальцами приезжали к нам пленные. На двоих просто опробовали ток, а двоих прямо «жарили», — заявил сержант Клинов.

Лебеденко отметил, что знал четырех военнопленных, кого пытали током, у них были «ожоги на теле от оголенных проводов».

Солдаты добавили, что пытки применялись в основном к пленным, чьи данные с допросов отличались друг от друга, а помимо пыток током сотрудники СБУ били и запугивали военнопленных, сообщает РИА Новости.

Клинов также рассказывал об угрозах и давлении на него и его товарищей со стороны ВСУ. По его словам, угрозы со стороны украинских солдат посыпались на пленных бойцов незадолго до обмена с российской стороной.

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