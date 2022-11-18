СК РФ возбудил дело по факту массового расстрела ВСУ российских военнопленных

Фото: СК РФ

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ) пленных российских военнослужащих. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Сегодня в различных Telegram-каналах широкое распространение получило видео, на котором представители украинских вооруженных формирований расстреливают не менее 11 безоружных российских военнослужащих, попавших к ним в плен на территории Луганской народной республики, — передает Telegram-канал СК РФ.

Там также добавили, что профильные специалисты СК РФ возбудили в отношении представителей украинских вооруженных формирований уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» и «ж» части 2 статьи 105 (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности), а также части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).

Уточняется, что на текущий момент принимаются меры по опознаванию авторов указанного ролика.

18 ноября в Сети распространилось видео, запечатлевшее, как украинские военные расстреливают сдавшихся в плен российских бойцов, которые лежат на земле.

Видеоролик прокомментировали в Министерстве обороны РФ. Там отметили, что намеренное убийство «выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных».

В ведомстве подчеркнули, что зверские убийства стали распространенной практикой украинских вооруженных сил, которая поддерживается киевским режимом и откровенно не замечается его западными партнерами.