Вице-премьер Украины: Киев изучит видео с убийством российских военных

Фото: president.gov.ua

Киев внимательно изучит недавно опубликованное видео с убийством российских солдат, сдавшихся в плен. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

— Разумеется, украинские власти изучат данное видео, — заявила она.

Тем не менее Стефанишина уточнила, что украинские солдаты не заинтересованы в проведении казней, так как каждый военнопленный необходим для обмена, передает РИА Новости.

18 ноября в Сети распространилось видео, запечатлевшее, как украинские военные расстреливают сдавшихся в плен российских бойцов, которые лежат на земле.

Видеоролик прокомментировали в Министерстве обороны России. Там отметили, что намеренное убийство «выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных».

СК РФ возбудил уголовное дело по факту массового расстрела российских военнослужащих.