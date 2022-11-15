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В ООН заявили о казнях и пытках пленных со стороны Украины

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ООН заявили о казнях и пытках пленных со стороны Украины
Фото: president.gov.ua

ООН получила доказательства того, что к военнопленным на Украине применялись пытки и казни. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

— Глава мониторинговой миссии по правам человека ООН на Украине Матильда Богнер сообщила, что миссия получила достоверные обвинения в казнях, а также в нескольких случаях пыток, — сказал чиновник.

Всего Богнер провела беседы со 175 военнопленными, задержанными Украиной, передает ТАСС.

До этого освобожденные из плена бойцы Народной милиции ДНР Станислав Лебеденко и Артур Клинов рассказали, что сотрудники СБУ пытали российских солдат, попавших в плен, током по несколько часов — до появления сильных ожогов и синяков.

С аналогичным заявлением выступил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, абсолютно все российские солдаты, побывавшие в украинском плену, подвергались пыткам и избиениям.

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