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Пушилин заявил, что украинские солдаты пытали всех военнопленных из России

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин заявил, что украинские солдаты пытали всех военнопленных из России
Фото: er.ru

Абсолютно все российские солдаты, побывавшие в украинском плену, подвергались пыткам и избиениям. Такое заявление сделал в четверг, 10 ноября, временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

— Выводы из общения с освобожденными бойцами, к сожалению, неутешительные: в 100 процентах случаев они подвергались пыткам, избиениям и другим видам жестокого обращения, — заявил он.

По словам Пушилина, хуже всего дела обстоят с теми солдатами, которых удалось освободить из плена 3 ноября. Четырех из 19 освобожденных бойцов госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, уточнил Пушилин в интервью RT.

Вернувшийся из украинского плена боец Народной милиции ДНР сержант Артур Клинов рассказал об угрозах и давлении на него и его товарищей со стороны ВСУ. По словам Клинова, угрозы со стороны украинских солдат посыпались на пленных бойцов незадолго до обмена с российской стороной.

3 ноября Минобороны России сообщило, что из украинского плена вернулись 107 российских солдат. В министерстве отметили, что бойцам грозила смертельная опасность. Теперь всем освобожденным солдатам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Российская армия при организации обмена пленными с Вооруженными силами Украины (ВСУ) учитывает списки, которые предоставляет Москве Папа Римский Франциск.

Украина Денис Пушилин Россия Донбасс
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