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NYT: Реакция на инцидент с ракетой в Польше привела к ссоре Зеленского и Запада

Юлия Курганова
В мире
NYT: Реакция на инцидент с ракетой в Польше привела к ссоре Зеленского и Запада
Фото: flickr/statephotos

Разногласия в оценке ракетного инцидента в Польше привели к разладу между президентом Украины Владимиром Зеленским и Западом. Такое мнение высказал обозреватель Карли Олсон в статье издания New York Times.

— Это редкий пример публичной полемики между Украиной и ее союзниками, включая Вашингтон, — сказано в материале.

Журналист напомнил, что украинский лидер продолжает настаивать на непричастности Киева к произошедшему, что расходится с заявлениями Соединенных Штатов и Североатлантического альянса о принадлежности ракеты украинской системе ПВО.

Североатлантическому альянсу следовало применить против Украины вооруженные силы из-за инцидента с украинскими ракетами в Польше. Такое мнение высказал в колонке для издания Evrensel журналист Юджель Оздемир.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

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