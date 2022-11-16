МИД Польши заявил, что на востоке страны упала ракета российского производства

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Министерство иностранных дел Польши сообщило, что на востоке страны упала ракета российского производства. Об этом сказано в среду, 16 октября, на сайте ведомства.

— В 15:40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Польской Республики, — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Заседание Североатлантического совета состоится в среду, 16 ноября, на фоне сведений о взрыве в Польше. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейского дипломата.

15 ноября Минобороны РФ назвало провокацией заявление польских СМИ об ударах «российских» ракет. В ведомстве уточнили, что никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось.

До этого в Польше заявили о гибели двух человек при падении ракет на территорию страны.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства республики по безопасности и обороне. Предполагается, что это связано с падением двух ракет в зерносушилку в Люблинском воеводстве Польши около границы с Украиной.