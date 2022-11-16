Reuters: Заседание Совета НАТО пройдет 16 ноября на фоне сообщений о взрыве в Польше

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Заседание Североатлантического совета состоится в среду, 16 ноября, на фоне сведений о взрыве в Польше. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейского дипломата.

— Заседание совета НАТО (на уровне постоянных представителей) пройдет в среду, 16 ноября, утром в Брюсселе после взрывов в Польше, — сказано в сообщении агентства.

Сообщения об инциденте в Польше вызывают чрезвычайную обеспокоенность. Об этом сообщил 15 ноября на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Ведант Пател.

15 ноября Минобороны РФ назвало провокацией заявление польских СМИ об ударах «российских» ракет. В ведомстве уточнили, что никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось.

До этого в Польше заявили о гибели двух человек при падении ракет на территорию страны.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства республики по безопасности и обороне. Предполагается, что это связано с падением двух ракет в зерносушилку в Люблинском воеводстве Польши около границы с Украиной.