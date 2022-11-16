Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Reuters: Заседание Совета НАТО пройдет 16 ноября на фоне сообщений о взрыве в Польше

Юлия Курганова
В мире
Reuters: Заседание Совета НАТО пройдет 16 ноября на фоне сообщений о взрыве в Польше
Фото: depositphotos

Заседание Североатлантического совета состоится в среду, 16 ноября, на фоне сведений о взрыве в Польше. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейского дипломата.

— Заседание совета НАТО (на уровне постоянных представителей) пройдет в среду, 16 ноября, утром в Брюсселе после взрывов в Польше, — сказано в сообщении агентства.

Сообщения об инциденте в Польше вызывают чрезвычайную обеспокоенность. Об этом сообщил 15 ноября на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Ведант Пател.

15 ноября Минобороны РФ назвало провокацией заявление польских СМИ об ударах «российских» ракет. В ведомстве уточнили, что никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось.

До этого в Польше заявили о гибели двух человек при падении ракет на территорию страны.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства республики по безопасности и обороне. Предполагается, что это связано с падением двух ракет в зерносушилку в Люблинском воеводстве Польши около границы с Украиной.

Польша Взрывы НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Все мнения
О проекте