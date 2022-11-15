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Госдеп заявил, что сообщения из Польши вызывают чрезвычайную обеспокоенность

Юлия Курганова
В мире
Госдеп заявил, что сообщения из Польши вызывают чрезвычайную обеспокоенность
Фото: shutterstock

Сообщения об инциденте в Польше вызывают чрезвычайную обеспокоенность. Об этом сообщил во вторник, 15 ноября, на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Ведант Пател.

— Мы пока не знаем, что произошло. Мы видели эти сообщения, и они вызывают чрезвычайную озабоченность, — заявил он.

Представитель Госдепа добавил, что Штаты «в сотрудничестве с правительством Польши и партнерами по НАТО работают над сбором информации и оценкой произошедшего», передает ТАСС.

15 ноября Минобороны РФ назвало провокацией заявление польских СМИ об ударах «российских» ракет. В ведомстве уточнили, что никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось.

До этого в Польше заявили о гибели двух человек при падении ракет на территорию страны.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства республики по безопасности и обороне. Предполагается, что это связано с падением двух ракет в зерносушилку в Люблинском воеводстве Польши около границы с Украиной.

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