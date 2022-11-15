Минобороны назвало провокацией заявление польских СМИ об ударах «российских» ракет

Фото: Pixabay

Заявления польских СМИ о якобы «ракетах России» являются намеренной провокацией, которая нацелена на эскалацию обстановки. Об этом сказано во вторник, 15 ноября, в сообщении Министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось.

В Минобороны добавили, что «опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения».

До этого в Польше заявили о гибели двух человек при падении ракет на территорию страны.

15 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства республики по безопасности и обороне. Предполагается, что это связано с падением двух ракет в зерносушилку в Люблинском воеводстве Польши около границы с Украиной.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что после очередного обстрела Украины часть территории Молдавии осталась без света. Поставки электроэнергии прекратились из-за автоматического отключения одной из линий электропередачи, добавил он.