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В Молдавии заявили о перебоях электроэнергии из-за обстрела Украины

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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В Молдавии заявили о перебоях электроэнергии из-за обстрела Украины
Фото: shutterstock

После очередного обстрела Украины часть территории Молдавии осталась без света. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил молдавский вице-премьер Андрей Спыну.

— Предприятие «Молдэлектрика» работает над восстановлением подключения к электричеству, — сказал он.

Поставки электроэнергии прекратились из-за автоматического отключения одной из линий электропередачи, добавил чиновник. Это произошло на фоне ракетных ударов по Украине, написал Спыну в Telegram-канале.

До этого в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Сообщалось, что в столице Украины работали системы ПВО. Он добавил, что в Киеве в настоящее время вводят специальные графики аварийных отключений.

Спецоперация России на Украине вышла на новый этап. С 10 октября энергетическую и военную инфраструктуру Украины уничтожают точечными ракетными ударами.

Такая тактика, по мнению экспертов, связана с приходом нового командующего — генерала армии Сергея Суровикина. После этого назначения глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что СВО под руководством Суровикина завершится удачно.

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