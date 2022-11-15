Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области

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В Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Об этом сообщают местные СМИ во вторник, 15 ноября.

— В Киеве прозвучали звуки взрывов. В городе и области — воздушная тревога, — говорится в сообщении.

Еще одно издание сообщило, что в столице Украины работают системы ПВО, передает РИА Новости.

Специальная военная операция вышла на новый этап. С 10 октября энергетическую и военную инфраструктуру Украины уничтожают точечными ракетными ударами.

Такая тактика, по мнению экспертов, связана с приходом нового командующего — генерала армии Сергея Суровикина. После этого назначения глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что СВО под руководством Суровикина завершится удачно.

«Вечерняя Москва» собрала факты о новом командующем группировкой. Так, с марта по декабрь 2017 года он был командующим группировкой войск ВС России в Сирии. По мнению военных экспертов, именно Суровикин сумел переломить ход конфликта в Сирии и организовать разгром формирований террористов.