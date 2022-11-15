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Моравецкий созвал срочное совещание комитета кабмина по безопасности и обороне

Евгений Белоусов
В мире
Моравецкий созвал срочное совещание комитета кабмина по безопасности и обороне
Фото: flickr/premierrp

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства республики по безопасности и обороне. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.

— В связи со сложившейся кризисной ситуацией премьер Матеуш Моравецкий при взаимодействии с президентом Анджеем Дудой решили созвать встречу, — передает слова Мюллера ТАСС.

Предполагается, что это связано с падением двух ракет в зерносушилку в Люблинском воеводстве Польши у границы с Украиной. В результате инцидента, по данным местных СМИ, погибли два человека.

Молдавский вице-премьер Андрей Спыну заявил, что после очередного обстрела Украины часть территории Молдавии осталась без света. Поставки электроэнергии прекратились из-за автоматического отключения одной из линий электропередачи, добавил чиновник.

15 ноября заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что ситуация в стране критическая. Он добавил, что в Киеве в настоящее время вводят специальные графики аварийных отключений.

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