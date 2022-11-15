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В офисе Зеленского заявили о критической ситуации на Украине

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
В офисе Зеленского заявили о критической ситуации на Украине
Фото: shutterstock

После очередных ударов по территории Украины в стране сложилась критическая ситуация. Об этом во вторник, 15 ноября, заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

— Ситуация критическая. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация крайне тяжелая, — сказал он.

По словам Тимошенко, в Киеве в настоящее время вводят специальные графики аварийных отключений, передает РИА Новости.

До этого в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Сообщается, что в столице Украины работают системы ПВО.

Позднее стало известно, что ряд регионов Украины лишился электричества. Так, в Киеве без света осталась половина жителей города.

Спецоперация России на Украине вышла на новый этап. С 10 октября энергетическую и военную инфраструктуру Украины уничтожают точечными ракетными ударами.

Такая тактика, по мнению экспертов, связана с приходом нового командующего — генерала армии Сергея Суровикина. После этого назначения глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что СВО под руководством Суровикина завершится удачно.

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