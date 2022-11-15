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После взрывов и объявления воздушной тревоги ряд регионов Украины лишились электричества. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, экстренные отключения электричества начались по всей Украине по распоряжению «Укрэнерго» в связи с ударами по энергетической инфраструктуре. Так, в Киеве без света осталась половина жителей города, передает РБК.

До этого в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Сообщается, что в столице Украины работают системы ПВО.

Спецоперация России на Украине вышла на новый этап. С 10 октября энергетическую и военную инфраструктуру Украины уничтожают точечными ракетными ударами.

Такая тактика, по мнению экспертов, связана с приходом нового командующего — генерала армии Сергея Суровикина. После этого назначения глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что СВО под руководством Суровикина завершится удачно.

«Вечерняя Москва» собрала факты о новом командующем группировкой. Так, с марта по декабрь 2017 года он был командующим группировкой войск ВС России в Сирии. По мнению военных экспертов, именно Суровикин сумел переломить ход конфликта в Сирии и организовать разгром формирований террористов.