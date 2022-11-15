В Польше заявили о гибели двух человек при падении ракет на территорию страны

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Два человека погибли при попадании ракет на территорию Польши. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщила местная радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники.

— (Ракеты — прим. «ВМ») ударили в сушилку зерна. Погибли два человека. На месте полиция и армия, — говорится в сообщении.

До этого в СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве у границы с Украиной, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что руководство Польши планирует ужесточить закон о пребывании беженцев с Украины, заставив их самостоятельно покрывать некоторые расходы. По данным службы пограничной охраны Польши, с начала специальной военной операции России в страну въехало свыше 7,16 миллиона беженцев.

Недавно заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Республики Польша по делам беженцев Павел Шефернакер сообщил, что работающих и проживающих в Польше украинских беженцев обяжут платить за жилье.

По словам Шефернакера, польские власти собираются ввести механизм, который позволит адаптировавшимся к жизни в государстве людям принимать участие в оплате этих мест.